Битву тарантасов организовали в Сыктывкаре байкеры

Битва тарантасов впервые прошла в Сыктывкаре. Корабль викингов, самолет, вулкан, танк – все это можно было увидеть на соревнованиях, устроенных на стадионе "Бумажник".



Мероприятие организовали местные байкеры из клуба "Полярные волки". Повеселиться пришли сотни человек, многие с детьми, и зрелище того стоило.



Вице-президент "Полярных волков" Сыктывкара В. Потапкин приложил все усилия, чтобы людям было весело. Идею соревнований позаимствовал у мотобратьев из Воркуты. Праздник планируют сделать ежегодным.



Многие тарантасы были сделаны любителями. Некоторые из них - плод коллективной работы, некоторые - индивидуальные изобретения. Времени на создание также ушло у кого-то всего пара часов, у кого-то - несколько недель. Например, на конструкцию "Корабль викингов" автору потребовалось два часа, на самолет "Ил-6" – 6 часов, а танк ставили на полозья 2 дня. "Таинственный остров" создавался авторами почти месяц. Остров водрузили на основу старых санок советских времен, а вулкан собрали из монтажной пены и пивных коробок.



Организаторы обязали участников расписаться за соблюдение техники безопасности, а для трассы выбрали горку стадиона "Бумажник", огороженную забором. Так как ворота на стадион не открывались, переносили тарантасы через ограду общими силами, поэтому только для одного танка потребовалось 6 человек.



Соревнования проходили в два этапа: заезд на креативность, где тарантасы съезжали с горки в самом необычном виде. Здесь победитель определился путем громкости аплодисментов зрителей. По итогам голосования победителями заезда были названы танк и "Таинственный остров". Вторым этапом стал заезд на дальность. Все тарантасы имели саночную основу для спуска с горки и показали хорошую скорость. Здесь лучшими стали "Чапаевцы".