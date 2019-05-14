В центре Сыктывкара пропали каменные лебеди

В столице Коми решили демонтировать каменных лебедей, которые были частью фонтана. Фонтан располагался на детской площадке у "Детского мира". Это место полюбилось горожанам, а в жаркие дни в фонтане любили резвиться малыши.



Как пояснили коммунальщики, лебедей увезли на плановую реставрацию в рамках благоустройства города. Птиц обещали вернуть в ближайшее время, но не уточнили когда.



Каменные скульптуры недавно пострадали. Вандалы сломали шеи нескольким птицам, поэтому статуи стояли без голов. Уцелела всего одна птица, которую пришлось доминировать по причине технических неполадок.



Напомним, что фонтан с лебедям был проблемным всегда. Два года назад вокруг него начали образовываться лужи – фонтан стал подтекать. Его долго ремонтировали, но привели в порядок. Головы лебедям откручивать начали в 2014 г., но горожанам пришлось много раз жаловаться на не эстетический вид фонтана, прежде чем его привели в порядок. Но после того как лебедю приделали голову, ее снова открутили. С тех пор он так и остался обезглавленным, а горадминистрация ссылалась на отсутствие денег на ремонт.