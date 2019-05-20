В Печоре осужденных научили печь булочки

20 заключенных печорской колонии №49 приняли участие в практических занятиях по выпеканию хлебобулочных изделий. Т. Васелендюк, мастер Печорского отделения образовательного учреждения №20, лично провела уроки по изготовлению булочек.



В колонии пос. Миша-Яг идею восприняли с энтузиазмом, поскольку это была возможность разнообразить тюремную жизнь, научиться чему-то полезному и попробовать аппетитную свежую выпечку.



Подобные занятия ранее для заключенных не проводились. 20 человек изъявили желание принять участие в процессе замеса теста и выпекания булочек "Ярославских" из сдобного дрожжевого теста. Мастер-класс охватил весь процесс получения сдобы, от замеса теста с соблюдения рецептуры, до его раскатывания и лепки булочек. Итогом урока сала дегустация результатов своей работы. Т. Васелендюк отметила, что выпечка получилась почти идеальной по вкусу, весу и внешнему виду.



В будущем практику подобных занятий для заключенных будут продолжать, обучая несложным и нетрудоемким процессам, не требующем спецподготовки.