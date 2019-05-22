День химика отпразднуют в Апатитах
В конце недели в России отметят праздник работников нефтехимической и химической промышленности. Кировский филиал компании "Апатит" начал подготовку к празднику, базовой площадкой которого станут Апатиты.
Программа начнется 22 мая в музейно-выставочном центре, где откроется интерактивная выставка "Изобретения Да Винчи". Состоятся вечера для ветеранов и работников обогатительных фабрик.
Торжественно откроется новая столовая на нефелиновой обогатительной фабрике, а в АНОФ-3 состоится чин освящения церкви в честь великомученика-целителя Пантелеймона.
На 25 мая намечен основной праздник, который откроется в 10:00 велопарадом к 90-летию АО "Апатит". По городу откроются площадки для взрослых и детей: мастер-классы, игровые программы, конкурсы, театры Санкт-Петербурга представят уличный спектакль и перфоманс.
В 15:00 состоится шествие обогатителей и торжественная часть на центральной площади. Передовики получат высокие награды, а лучшему обогатителю года вручат автомобиль.
Завершится праздник концертом Н. Подольской, групп "Москва-Сити" и BrainStorm.
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