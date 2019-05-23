Памятник ученому Н. Лаверову установят в столице Поморья

Архангельская область >> Общество >> 23.05.2019

Памятник известному архангельскому ученому будет стоять в пешеходной зоне. В настоящий момент рассматриваются 10 работ, одна из которых будет выбрана за основу будущего монумента. Работы на конкурс были присланы из разных городов.

Прием работ на конкурс эскизов был объявлен 16 мая и длился неделю. Теперь комиссия должна определить внешний вид памятника.

Памятник Лаверову установят на пересечении пр. Троицкого и ул. Суворова, рядом с офисом "АГД Даймондс". Архангелогородцы могут увидеть варианты эскизов памятника до 30 мая в Ломоносовском фонде, где открыта выставка проектов. Подведение итогов намечено на 31 мая.

Справка. Н. Лаверов  является автором и соавтором 28 монографий и 700 научных работ. Его работы оказали большое влияние на создание новых технологий в освоении ресурсной базы атомной, минерально-сырьевых отраслей России. В честь ученого в прошлом году  выпущена специальная марка Почты России. В разное время Лаверов был главредом журнала "Советская геология" и председателем редакционной коллегии серии книг "Научно-библиографическая литература".





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