Уникальный маркированный конверт выпустят в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 24.05.2019

К юбилею Вологодской универсальной научной библиотеки, которая предоставляет доступ к мировым информресурсам, по инициативе УФПС, в почтовом обращении появится маркированный конверт и штемпель. Штемпель будет рабочим один день - 27 мая. Презентация пройдет в отделении почтовой связи на пр. Советский, 4. Оттиск можно будет поставить на любую почтовую продукцию.

Штемпель отличается от календарного указанием названия события, памятной даты, к которой он приурочен. Филателистические образцы с оттиском штемпеля станут коллекционной ценностью. Купить конверты, посвященные  событию, можно во всех отделениях почты области, на самом мероприятии.

Жители Вологды могут принять участие в событии, погасить и отправить юбилейный конверт с места церемонии гашения.

Директор Вологодского филиала Почты России Т. Диринг заявила, что ее филиал не остается в стороне от таких важных событий на Вологодчине. Спецгашение придаст знакам почтовой оплаты и маркам историческое значение, сохранит память о событии на десятилетия.





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