Безработных в Карелии стало на 10% больше

Республика Карелия >> Общество >> 25.05.2019

В первом квартале 2019 г. количество безработных в Карелии резко возросло. В конце прошлого года в органах госслужбы занятости состояло на учете 6776 человек, на конец марта - 8635. Число официальных безработных в конце 2018 г. составляло 5855, в конце марта - 7409. Мартовский показатель текущего года выше прошлогоднего за аналогичный период на 9,1% или на 618 человек.

В апреле с ситуацией начал разбираться глава Минэкономразвития республики П. Буренков, заявивший, что по причине реформирования госсектора,  ликвидации частного сектора, реорганизации бюджетных учреждений уволено 5960 человек. Только треть из них обратилась в органы занятости, а новую работу смогли найти 48% уволенных.

Власти РК пытаются сделать ставку на самозанятость, выделяя безработным субсидии для открытия собственного дела. Правительственные СМИ рассказывают о тех, кто, таким образом, смог открыть свой бизнес. Но эта мера безработицу не ликвидирует, так как  свое дело способный создать единицы, а те, кто проработал на одном месте по 20-30 лет просто не рискнут что-то сделать сами.





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