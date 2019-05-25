Безработных в Карелии стало на 10% больше

В первом квартале 2019 г. количество безработных в Карелии резко возросло. В конце прошлого года в органах госслужбы занятости состояло на учете 6776 человек, на конец марта - 8635. Число официальных безработных в конце 2018 г. составляло 5855, в конце марта - 7409. Мартовский показатель текущего года выше прошлогоднего за аналогичный период на 9,1% или на 618 человек.



В апреле с ситуацией начал разбираться глава Минэкономразвития республики П. Буренков, заявивший, что по причине реформирования госсектора, ликвидации частного сектора, реорганизации бюджетных учреждений уволено 5960 человек. Только треть из них обратилась в органы занятости, а новую работу смогли найти 48% уволенных.



Власти РК пытаются сделать ставку на самозанятость, выделяя безработным субсидии для открытия собственного дела. Правительственные СМИ рассказывают о тех, кто, таким образом, смог открыть свой бизнес. Но эта мера безработицу не ликвидирует, так как свое дело способный создать единицы, а те, кто проработал на одном месте по 20-30 лет просто не рискнут что-то сделать сами.