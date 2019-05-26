В Североморске стартовал автомотопробег в честь 5-летия присоединения Крыма

С центральной площади города отправился в путь автомотопробег, посвященный 5-летию присоединения Крыма к России. Участники окончат путешествие в Севастополе на Сапун-горе 1 июня. Началось мероприятие митингом и возложением цветов к монументу "Героям-североморцам, защитникам Заполярья".



Также мероприятие посвящено 75-летию освобождения Севастополя и разгрому фашистов в Заполярье.



Участники пробега проедут по стране в сторону юга, мимо берегов Баренцева, Черного морей. Длина маршрута - 3850 км, которые пролегают по 12 субъектам РФ.



В пробеге принимают участие 67 человек на 2 мотоциклах и 13 автомобилях. Это гражданские служащие Вооруженных сил России. В рамках пробега североморские экипажи 3 июня привезут в Евпаторию гильзу с землей с мест линии обороны Заполярья.



Цель автопробега патриотическая. Мероприятие должно напомнить населению о великих событиях в истории страны, поднять дух патриотизма и любви к родине. Во многих городах на пути следования автомотопробега будут проводиться встречи с горожанами.

