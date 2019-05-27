В Печоре появится новый парк отдыха
За лето в Печоре собираются благоустроить лесопарковую зону рядом с пл. Победы, которая сейчас пользуется особой популярностью у горожанан с собаками. Здесь принято выгуливать четверолапых питомцев.
Администрация города объявила тендер на выполнение контрактов по благоустройству территории у монумента с вечным огнем. Парк в центре Печоры не имеет статуса городского парка, но он может появиться, если сосновая роща окажется местом для семейного отдыха.
За лето здесь планируют обновить аллею Славы, вымостить плиткой дорожки, установить энергосберегающее освещение, малые архитектурные формы, лавочки, оборудовать зоны для игр, занятий спортом, проведения культурных мероприятий. К работам будут привлечены предприятия города.
Напомним, что парк Победы в 2018 г. занял 3-е место в рейтинге проекта "Комфортная городская среда", проиграв только детскому парку им. В. Дубинина и тротуарам.
Но прогулочной набережной на берегу р. Печора пока не будет, ее благоустройство придется отложить. Этот проект не победил в конкурсах и не получил грант.
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