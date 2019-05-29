Мурманская область отмечает 81 день рождения

Мурманская область >> Общество >> 29.05.2019

Северян с праздником поздравил губернатор Мурманской области А. Чибис.

Регион отмечает 81 год существования. Терский берег в летописях упоминается с XII века, а новейшая история открывается только в XX в., когда началось освоение Севера и были заложена основа отраслей, которые область развивает сейчас.

Чибис отметил, что каждому северянину выпала необычная судьба – постоянно наблюдать за удивительной картиной вершины Земного шара, где солнце не заходит летом, а полярное сияние радует глаз зимой. Северян не испугать тяжелым трудом в море, в земле, они стойко переносят суровый арктический климат, воспитывают детей честными, справедливыми и выносливыми. Для региона начинается новая молодость, поскольку страна снова заинтересована в развитии потенциала Мурманской области, в который готова вкладывать средства.

К дню рождения Мурманской области приурочены торжественные мероприятия в разных городах: встречи, концерты, выставки, спортивные состязания, детские утренники в детсадах и специальные уроки в школах.





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