32 тыс. детей отдохнут в лагерях Вологодчины

546 организаций откроют летом в Вологодской области для оздоровления и отдыха подростков. В них смогут отдохнуть 32 тыс. детей. Еще 6 тыс. поедут отдыхать за пределы региона – на Азов и Черное море. 50 тыс. детей собираются в походы, экспедиции. Ежегодно внимание уделяют детям в трудной жизненной ситуации, и в этом году на отдых поедут 30 тыс. таких ребят.



Департамент соцзащиты области на своем официальном сайте разместил реестр всех безопасных организаций для отдыха детей. Они предлагают полноценный и интересный отдых и принимают все меры по недопущению к работе несанкционированных лагерей. Перед началом работы каждый лагерь пройдет окончательную проверку и только после этого получит сертификат на работу.



В лагерях организуют тематические смены. К примеру, в Тотемском районе будет смена "Школа путешественников Ф. Конюхова", где дети пройдут курс юного путешественника, а потом применят знания на практике. Также будут лагеря, которые заинтересуют уклоном в музыку, искусство, спорт, математику и мн. др.



