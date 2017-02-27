2–3 марта в Архангельске пройдёт Поморский строительный форум. В нем примут участие представители региональных и федеральных институтов развития бизнеса, стройиндустрии, правительства Поморья. Главный организатор мероприятия - Корпорация развития области.



На форум приедут представители более 100 руководителей строительных фирм, поставщиков оборудования, материалов и технологий, архитектурных, инвестиционных и производственных организаций. Они представят проекты и технологии, обменяются опытом, узнают о новых рыночных трендах в отрасли и изменениях в законодательстве.



В форуме примет участие губернатор И. Орлов, о перспективах расскажут спикеры профильных министерств Архангельской области и других регионов, руководители строительных компаний и главы муниципалитетов. Председатель Совета директоров холдинга "Аквилон-Инвест" А. Фролов расскажет об новшествах законодательства, в частности влиянии ФЗ №?214 на строительный рынок региона.



Во второй день форума пройдет дискуссия о взаимодействии участников строительного рынка, после чего планируется работа по сессиям и несколько обучающих семинаров.



Гендиректор "Бизнес-развития" С. Шадрина станет главным спикером на семинаре об основных технологиях интернет-продвижения услуг для директоров, маркетологов, владельце бизнеса. Директор "Видеосеминаров" из Санкт-Петербурга А. Биорк проведет тренинг по технике ведения переговоров для коммерческих директоров.



Как дополнение к Поморскому строительному форуму участники мероприятия смогут увидеть выставку оборудования.



Многие участники отмечают, что предстоящее мероприятие для них особенно важно, так как это возможность обмена мнениями, возможность понять, чем живут и как работают конкуренты.