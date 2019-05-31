В архангельском департаменте объяснили ситуацию с разрушением памятников архитектуры

Архангельская область >> Общество >> 31.05.2019

Отсутствие реставрации деревянных памятников в Архангельске - нехватка средств. Состояние домов-объектов культурного наследия оставляет желать лучшего. Там не было ремонта с 60-х годов 20 века. 5 из 10 многоквартирных домов признаны аварийными, 2 расселены, 1 находится в программе переселения из ветхого жилья. В этих домах проживают 180 человек.

Перед капремонтом нужно получить задание инспекции охраны объектов культурного наследия, провести обследование, составить проект реконструкции/реставрации. Собственники жилья только на словах хотят ремонта, на самом деле не оказывают никакого содействия и не проявляют интереса к проблеме. Денег в бюджете на ремонт также не хватает.

В горадминистрации провели оценку сметы работ и пришли к выводу, что на них понадобится свыше 1 млрд руб. Сейчас готов проект сохранения памятников культуры и истории, предполагающий изменение в программе капремонта по части перераспределения денег.

Тем временем старые деревянные дома часто становятся очагами возгорания. В этом месяце город лишился "Дома Гринфельда" –  сгоревшего памятника регионального значения.





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