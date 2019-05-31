Декоративный корабль появился здания УФСИН в Архангельске

Деревянный корабль сделан осужденными исправительной колонии №1. В ближайшее время рядом с ним благоустроят газон, и судно заиграет новыми красками.



Длина нового городского арт-объекта составляет 6 м, высота - 4 м, ширина – 1,5 м. Все детали судна (палуба, капитанский мостик, обшивка), сделаны с максимальной точностью и в соответствии с оригиналом. На мачтах можно увидеть паруса, на баке - гальюнную фигуру.



А. Купеев, глава УСФИН, сообщил, что здание ведомства расположено в центре Архангельска, мимо него приходиться часто ходить туристам, поэтому к благоустройству прилегающей территории приходиться подходить серьезно. Именно по этой причине новый арт-объект решили разместить здесь, окружить его клумбами.



Напомним, что в исправительных учреждениях обычная практика заниматься творчеством, резьбой по дереву в том числе. Создание парусников также активно практикуется. Макет архангельского парусника сделали осужденные ИК №1 в пос. Пирсы. Аналогичные корабли стоят в Москве и Санкт-Петербурге.