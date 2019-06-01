В Мурманске стартовал урбан-фестиваль "Комфортная городская среда"

Целью мероприятия стало повышение комфортности городской среды, привлечение горожан к благоустройству и экологии, предложение мурманчанам новых форм активного образа жизни, полезного досуга.



За 4 месяца фестиваля в Мурманске пройдут спортивные флешмобы, акции по высадке цветов, сбору вторсырья, творческие мастерские, а площадки фестиваля откроются на праздниках: День молодежи, Последний день лета, спортфестиваль "Гольфстрим", акция "Зеленый рекорд".



Сегодня в Центральном сквере, на площади Пяти углов, сквере на ул. Ленинградская будут организованы интерактивные площадки, состоится велопробег, акция по уходу за деревьями.



В Центральном сквере можно сдать пластик, батарейки, макулатуру для утилизации. Любители интеллектуального досуга могут принять участие в буккроссинге, выступлении чтецов. Любителей спорта ждет спортивный праздник "Родной двор – родной город", а любителей экологии - акция "Зеленый десант". Творческая лаборатория состоится у кинотеатра "Родина", а активная молодежь может поучаствовать в отборочном этапе XX фестиваля уличной культуры "Двигатель".