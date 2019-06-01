Главная воздушная гавань Заполярья официально получила имя Николая II

Мурманская область >> Общество >> 01.06.2019

Президент РФ подписал указ, согласно которому аэропорт Мурманска получил имя Николая II. Вместе с ним новые названия получили еще 43 воздушных гавани России.

Так, московский аэропорт "Шереметьево" теперь носит имя А. Пушкина, "Домодедово" – М. Ломоносова, петербургский "Внуково" – А. Туполева. Новые названия отмечают заслуги выдающихся россиян, сделавших много полезного для своего региона.

Но подписание указа для мурманчан стало неожиданностью, так как они хотели пересмотра итогов голосования в рамках завершившегося проекта "Великие имена России".

Напомним, что в Мурманске выбор имени делали между императором Николаем II, полярником И. Папанини и летчиком Б. Сафоновым. Победил первый. Но эта победа не была однозначной. Против имени императора выступили местные жители, а местные коммунисты даже организовали акцию протеста. Члены общественной палаты региона обратились в Общественную палату РФ с просьбой исключить мурманский аэропорт из участников проекта.

Руководитель КПРФ в Мурманской облдуме Г. Степахно считает выбранное название издевательством для народа, а результаты голосования сфальсифицированными, но на уровне федерации на протесты мурманчан не обращают внимания.





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