В НАО стартовали "культурные каникулы"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 02.06.2019

Региональная акция ежегодно проводится Департаментом образования. В этом году она проходит 4-й раз и продлится до конца августа. Только на июнь учреждениями культуры подготовили 206 мероприятий во всех муниципалитетах региона. В программу входят мастер-классы, тематические игры, конкурсы, викторины, квесты, праздники, выставки, детские дискотеки, литературные вечера и концерты.

В Каратайке будет обустроена зона "Юшар83", в Нижней Пеше откроют дворовые площадки, в пос. Выучейский состоится фотокросс, в Клубе "Созвездие" пос. Искателей пройдет арт-мастерская "У мышонка в кладовой".

Ненецкий и Пустозерский краеведческие музеи также разработали познавательные экскурсии, Этнокультурный центр представит кукольный спектакль "Стрелы солнца" по мотивам северных сказок, спектакль "Белый гусь", творческие мастер-классы. Во дворце культуры "Арктика" состоятся познавательные, интерактивные, музыкально-развлекательные уроки.

Вся культурная программа мероприятий представлена на сайте Департамента образования. Позже там же будет опубликован список мероприятий на июль и август.





Рекомендуем по теме:

"Ночь искусств" в НАО посетили 3 тыс. человек

Славянская фольклорная ассамблея начала работу в Ненецком округе

"Библионочь-2019" пройдет в Центральной библиотеке им. А. Пичкова

В "Ночь искусств" в Петрозаводске пройдут около 80 мероприятий

Год театра в Вологде начался со спектаклей для детей

В ДК "Арктика" прошел вечер памяти поэта П. Явтысого


Власти Сыктывкара планируют закрыть разработку песчаного карьера

В Архангельске проходит Большой Пасхальный фестиваль

Совет депутатов лишился кворума

36 млн руб. направят на реконструкцию дорог Лахденпохского района

Белые ночи начались в Мурманске

Эффективное лечение рака печени в Израиле

В водах Архангельска на смену буксирам пришли теплоходы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета