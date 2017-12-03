В НАО стартовали "культурные каникулы"

Региональная акция ежегодно проводится Департаментом образования. В этом году она проходит 4-й раз и продлится до конца августа. Только на июнь учреждениями культуры подготовили 206 мероприятий во всех муниципалитетах региона. В программу входят мастер-классы, тематические игры, конкурсы, викторины, квесты, праздники, выставки, детские дискотеки, литературные вечера и концерты.



В Каратайке будет обустроена зона "Юшар83", в Нижней Пеше откроют дворовые площадки, в пос. Выучейский состоится фотокросс, в Клубе "Созвездие" пос. Искателей пройдет арт-мастерская "У мышонка в кладовой".



Ненецкий и Пустозерский краеведческие музеи также разработали познавательные экскурсии, Этнокультурный центр представит кукольный спектакль "Стрелы солнца" по мотивам северных сказок, спектакль "Белый гусь", творческие мастер-классы. Во дворце культуры "Арктика" состоятся познавательные, интерактивные, музыкально-развлекательные уроки.



Вся культурная программа мероприятий представлена на сайте Департамента образования. Позже там же будет опубликован список мероприятий на июль и август.