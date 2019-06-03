Ул. Петербургскую в Петрозаводске могут переименовать обратно в ул. Энгельса

Республика Карелия >> Общество >> 03.06.2019

Глава Петрозаводска И. Мирошник пойдет на беспрецедентный шаг - вернет прежнее название улице, которая была переименована в прошлом году. Речь о части ул. Ф. Энгельса от пл. Ленина до пр. Ленина. В декабря 2018 г. она получила название ул. Петербургской. Вторая часть ул. Энгельса, от пр. Ленина до р. Неглинка, сохранила название. Решение о переименовании аргументировали инициативой общественников, которые хотели возрождения исторического названия. Но сейчас возникла другая ситуация.

В группе горадминистрации Петрозаводска появилась новость о встрече И. Мирошник с проживающей на ул. Петербургской Т. Ольхиной. Последняя рассказала, что переименование улицы вызывает массу неудобств местным жителям. Сейчас идет сбор подписей в пользу обратного переименования улицы, поэтому их мнение может быть принято к сведению. Но мнение жителей может меняться, и это не значит, что каждый раз город будет идти у них на поводу.

Во время переименования нужно учитывать два фактора - восстановление исторической справедливости и не создание неудобств горожанам. Избежать проблем поможет в данном случае только двойная табличка на каждой переименованной улице. Это позволит избежать путаницы и даст возможность увидеть, какое название улица носила раньше.





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