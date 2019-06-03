Республиканский военно-патриотический слет проходит в Ухте

Республика Коми >> Общество >> 03.06.2019

Военно-патриотический слет носит имя Героя России А. Алексеева. Он стартовал 1 июня в окрестностях Ухты. Мероприятие в этом году проводится в 13 раз.

3 дня команды учебных заведений Ухты и Сосногорска проходят препятствия, демонстрируют физические возможности, интеллектуальные навыки. В соревнованиях участие принимают 20 команд. Постоянно участвует в соревнованиях сборная "Жемчужина Севера" и воспитанники военно-патриотических клубов "Пересвет" и "Барс".

Ребята проходят туристическую полосу препятствий, совершают тяжелые марш-броски, показывают умения в спортивном ориентировании, метни гранат, вязке узлов, сборке/разборке автомата Калашникова.

Итогом соревнований станет вручение призов команде, которая займет 1-е место. Она получит переходящий кубок, который в следующем году перейдет другому победителю.

Также в рамках слета проводятся "Уроки мужества", в рамках которых участникам рассказывают о боевом пути, подвигах А. Алексеева, убитого выстрелом снайпера во время одного из боевых заданий.





Рекомендуем по теме:

В Детском центре "Гренада" проходит военно-патриотический слет "Наследники Великой Победы"

Пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан" состоялся в Ковдоре

Республиканский слет кадетских классов соберет в Сыктывкаре 2 тыс. участников

Республиканский слет "Юный спасатель" стартует в Коми 21 марта

В УФСИН Мурманской области прошла военно-спортивная игра "Северный рубеж"

Турслет "Дорогами отцов-героев" стартовал в Нарьян-Маре


В Архангельске проходит Большой Пасхальный фестиваль

Совет депутатов лишился кворума

36 млн руб. направят на реконструкцию дорог Лахденпохского района

Эффективное лечение рака печени в Израиле

В водах Архангельска на смену буксирам пришли теплоходы

В Архангельске наградили лучшего автора письма солдату

Какие бонусы можно получить в букмекерских конторах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета