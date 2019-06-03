Республиканский военно-патриотический слет проходит в Ухте
Военно-патриотический слет носит имя Героя России А. Алексеева. Он стартовал 1 июня в окрестностях Ухты. Мероприятие в этом году проводится в 13 раз.
3 дня команды учебных заведений Ухты и Сосногорска проходят препятствия, демонстрируют физические возможности, интеллектуальные навыки. В соревнованиях участие принимают 20 команд. Постоянно участвует в соревнованиях сборная "Жемчужина Севера" и воспитанники военно-патриотических клубов "Пересвет" и "Барс".
Ребята проходят туристическую полосу препятствий, совершают тяжелые марш-броски, показывают умения в спортивном ориентировании, метни гранат, вязке узлов, сборке/разборке автомата Калашникова.
Итогом соревнований станет вручение призов команде, которая займет 1-е место. Она получит переходящий кубок, который в следующем году перейдет другому победителю.
Также в рамках слета проводятся "Уроки мужества", в рамках которых участникам рассказывают о боевом пути, подвигах А. Алексеева, убитого выстрелом снайпера во время одного из боевых заданий.
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