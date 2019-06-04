Ненецкий округ отключился от аналогового вещания

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.06.2019

С 9:00 в аппаратной РТПЦ Нарьян-Мара отключили аналоговые передатчики. Символическое мероприятие перехода на цифровое телевидение стало для региона событием, поэтому в нем приняли участие замруководителя Департамента цифрового развития НАО П. Окладников, зампредседателя Комитета цифрового развития профильного ведомства М. Марков, замдиректора Архангельского ОРТПЦ И. Скоробогатько, директор Новгородского ОРТПЦ С. Якушев.

Отключение аналогового вещания состоялось в штатном режиме. Теперь 7 дней на экранах телевизоров, принимающих аналоговый сигнал, будут транслировать ролик о переходе на цифру.

Жители округа, которые перешли на цифровое телевещание, изменений не почувствовали. А тем, у кого телевизоры теперь не принимают ТВ-сигнал, нужно проверить возможность поддержания своего телевизора технологии DVB-T2 или провести автонастройку. Если это невозможно, придется купить цифровую приставку.

Сейчас в НАО цифровой сигнал охватывает 95,8% населения, а вне зоны остаются 14 отдаленных пунктов: Варнек, Бугрино, Шойна, Харьягинский, дер. Вижас, Кия, Волоковая, Волонга, Мгла, Снопа, Пылемец, Черная, Щелино, Чижа. Смотреть 20 федеральных каналов в этих поселениях можно в пакете спутникового телевидения.





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