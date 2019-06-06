Архангельск готовится к празднованию 435-летия
Для горожан готовится интересная программа, основной локацией которой станет площадь Профсоюзов.
Пр. Чумбарова-Лучинского будет развлекательной площадкой, импровизированные кварталы появятся по всей длине проспекта: Писаховский, Арктический, Корабельный, Творческий, Литературный. В последнем будет находиться Литературное кафе.
У театра драмы разместится концертная площадка. Для детей организуют представление детского цирка "Весар", перед зрителями будут выступать творческие коллективы Архангельска. На площадке развернется "Сабантуй" с участием артиста Р. Ибрагимова и командная игра "Мозгобойня".
Петровский парк пригласит на экскурсию по выставке "Старейшие художники Севера", ярмарку "Праздничный пир" и мастер-классы.
Красная пристань превратиться в спортивную площадку с веселыми стартами, молодецкими играми, презентацией спортивных учреждений, картингом.
На набережной от ул. Воскресенская до ул. К. Либкнехта будет проходить IX выставка "АВТОгалерея" с новинками российского и зарубежного автопрома, мототехники местных автосалонов.
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