Архангельск готовится к празднованию 435-летия

Для горожан готовится интересная программа, основной локацией которой станет площадь Профсоюзов.



Пр. Чумбарова-Лучинского будет развлекательной площадкой, импровизированные кварталы появятся по всей длине проспекта: Писаховский, Арктический, Корабельный, Творческий, Литературный. В последнем будет находиться Литературное кафе.



У театра драмы разместится концертная площадка. Для детей организуют представление детского цирка "Весар", перед зрителями будут выступать творческие коллективы Архангельска. На площадке развернется "Сабантуй" с участием артиста Р. Ибрагимова и командная игра "Мозгобойня".



Петровский парк пригласит на экскурсию по выставке "Старейшие художники Севера", ярмарку "Праздничный пир" и мастер-классы.



Красная пристань превратиться в спортивную площадку с веселыми стартами, молодецкими играми, презентацией спортивных учреждений, картингом.



На набережной от ул. Воскресенская до ул. К. Либкнехта будет проходить IX выставка "АВТОгалерея" с новинками российского и зарубежного автопрома, мототехники местных автосалонов.