Водолазы Архангельска начали очищать подводную часть пляжей

Архангельская область >> Общество >> 06.06.2019

В Поморье увеличился риск происшествий с участием маломерных судов и гибелью людей в воде. Большинство случаев на воде приходится на периоды с резким потеплением, когда люди массово устремляются на пляжи, которые еще не готовы.

Сейчас, после холодов, пляжи стали особенно опасны. Несчастные случаи происходят с людьми, употребляющими алкоголь, любителями рыбалки с маломерных судов и детьми без присмотра родителей. Вода в Северной Двине всего +10 градусов, а это часто приводит к судорогам, инфарктами и мн. др.

В городе с 1 июня проходят профилактические мероприятия по безопасности на воде. Целый месяц детям будут рассказывать о том, как вести себя в воде, как выбирать место для купания, на что обращать внимание. Большое внимание будут обращать на организацию пляжей в лагерях.

Водолазы города и области начали работу по очистке дна общественных пляжей. На сегодняшний день подано 55 заявок. Все они предполагают обследование дна водоемов. Сейчас водолазы главной спасательной станции работают в Онежском районе.





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