Дизайнерские мусорные контейнеры появились в Череповце

Вологодская область >> Общество >> 08.06.2019

Современная площадка для сбора мусора появилась во дворе пр. Победы,65. Это первая в городе мусорная площадка из 30, которые еще предстоит оформить.

Директор "Водоканала" С. Ильин рассказал, что современные мусорные площадки с интересным дизайном и яркими контейнерами удобны, поскольку здесь предусмотрены контейнеры под пластик и крупногабаритный мусор. Сами площадки изготавливают из металла, бетона, полипропилена повышенной прочности, а стоимость одной площадки обходится в 30 тыс. руб. Сборкой контейнеров занимаются сотрудники "Водоканала", что существенно снижает стоимость работ. Новые площадки призваны украсить дворовые территории, которые раньше очень портили вид старых мусорных контейнеров.

К началу августа в Череповце будут готовы все 30 новых мусорных площадок с примерно одинаковым дизайном. Следующим шагом властей будет организация сбора бумаги, как это уже сделано с пластиком. Вопрос обновления площадок под мусор проговаривался с другими УК, и они готовы принять участие в проекте, о чем заявил начальник департамента ЖКХ города А. Соколов.





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