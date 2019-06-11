В Мурманске оценивают потребность в вырубке деревьев для строительства

В Мурманске обсуждают вырубку деревьев, которые мешают установке павильонов остановок общественного транспорта по ул. Морской. Северян возмущает территория, на которой спиливают деревья, поскольку она гораздо больше, чем нужно для маленькой остановки.



На эту проблему в правительстве обратил внимание губернатора Мурманской области А. Чибис. Он отметил, что в районе вырубки будут строить не только остановку. В городе много объектов, которые должны быть построены в 2019 г., поэтому он лично взял под контроль вырубку каждого дерева. Чибис поручил О. Вовк по всем объектам оценить потребность вырубки, а также проконтролировать, в каком объеме и где будет произведена компенсационное высаживание за каждое дерево.



Глава региона также напомнил о паспорте каждого строительного объекта. У людей нет информации о том, кто и зачем что-то делает на конкретных участках. Это сопряжено с огромным количеством слухов и вопросов. На каждом объекте обязаны быть табличка с данными и контактными телефонами, что является нормой законодательства.