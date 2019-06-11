Бездомный мурманский котенок проехал 3 тыс. км. к ветеринару

Мурманская область >> Общество >> 11.06.2019

Жительница Мурманска подобрала в Славянске-на-Кубани бездомного котенка. Она заехала в город проверить машину перед возвращением домой в Мурманск, поскольку дорога предстояла дальняя, и увидела беспомощное животное. Местный врач предположил перелом лапки, поэтому было принято решение отвезти котенка ветеринарам в Мурманск, где животному можно было бы уделить больше внимания.

Так котенок преодолел дорогу в 3 тыс. км. В ветклинике на Книповича ему сделали рентген и выявили перелом кости. Но со временем котенку становилось хуже, он не мог вставать, его трясло, он громко мяукал, не мог сходить в туалет, поэтому его снова пришлось везти в ветклинику. Хирург сделал повторный рентген в 3 проекциях, взял анализы, оставил котенка на откачивание мочи и контрастный рентген для определения повреждения внутренних органов. В результате животному диагностировали разрыв уретры, сделали сложную операцию и сейчас котенок находится в тяжелом состоянии дома. Когда он поправится, предстоит еще одна операция, теперь по восстановлению поломанной лапки.





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