13 команд примут участие в турслете "Дорогам отцов-героев" в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 12.06.2019

На 54-м туристическом слете будут команды предприятий, школ, сел, общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, дворовые команды.

Слет пройдет 15-16 июня. Он приурочен к празднованию 90-летия НАО. В каждой команде-участнице будет по 8 человек (6 - основной состав, 2 в запасе).

Стартует слет у Обелиска Победы. К месту проведения участникам со снаряжением придется добираться пешком. Программа рассчитана на 2 дня, за которые участники будут преодолевать полосу препятствий, играть в волейбол, перетягивать канат и участвовать в конкурсе самодеятельности. Обязательное условие - постоянное пребывание членов команды на месте слета. Если один из членов команды решит переночевать в населенном пункте, судьи могут наложить на команду дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации команды или штрафных баллов.

Организатором турслета выступает общественная организация "Клуб активного отдыха "Белый лис", ставшая победителем в конкурсе грантов для соцориентированных НКО. Этот проект получил финансовую поддержку на реализацию от Министерства образования.





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