В Нарьян-Маре празднуют День России

В этнокультурном центре проходит акция "Надень народное на День России", на площади работают интерактивные площадки, аттракционы. Для детей и подростков в разных уголках города подготовлены развлекательные мероприятия с призами.



В ДК "Арктика" состоялось торжественное вручение паспортов по акции "Я гражданин России", после чего прошло традиционное для этого дня вручение государственных наград. Помимо наград округа были вручены госнаграды РФ.



Не обошлось празднование без спортивной составляющей. На стадионе "Лидер" открылась ежегодная региональная Спартакиада среди пенсионеров и ветеранов. Все желающие смогли пробежать "круг здоровья", выразив свою солидарность здоровому образу жизни. На беговую дорожку вышли люди всех поколений. Позже на стадионе состоится награждение победителей и официальное закрытие соревнования по футболу на кубок губернатора Ненецкого округа.



Также в Нарьян-Маре проводится ярмарка и народные гуляния, а любители танцев и музыки могут пустить концерт, посвященный Дню России.