Скалодром на месте контактного зоопарка появится в череповецком парке КиО

В Череповце отпраздновали День города и отметили это созданием самого большого бутерброд с вологодским маслом в стране. Гигантское изделие было приготовлено на фестивале "Молочные традиции", трудилось над ним несколько десятков людей. В результате бутерброд получился весом в 100 кг и 100,83 м в длину. На диво приехал посмотреть и губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



После массового поедания бутерброда гостями Дня города губернатор О. Кувшинников дал обещание построить скалодром на территории контактного зоопарка в парке КиО, чтобы иметь возможность "растрясти жирок". Спортивный объект может быть готов к сентябрю 2019 г.



Ранее в беседе с главой региона жители отмечали нехватку спортивных объектов, и Кувшинников пообещал как минимум скалодром с веревочным парком, поскольку молодежь в Череповце активная, но смартфоны заставляют их сидеть дома. Нужно чтобы появилась веская альтернатива, ради которой дети и подростки будут выходить на улицу и заниматься активностями.



Скалодром станет доступным для людей всех возрастов.