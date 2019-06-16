26 - 27 июня в Петрозаводске пройдет акция "Добрый шкаф"

Республика Карелия >> Общество >> 16.06.2019

Центр соцобслуживания "Истоки" проведет акцию "Добрый шкаф", в рамках которой желающие смогут принести обувь, одежду, школьные и письменные принадлежности, белье, предметы гигиены, одеяла.

Акция призвана помочь нуждающимся людям и показать, что делать людям добро несложно и не затратно. В каждом доме есть вещи, которые пылятся в шкафу, которые никто не носит, а выбросить жалко. Можно найти этим вещам применение!

Вещи должны быть чистыми и не требующими ремонта, обувь со шнурками, работающими замками, а предметы личной гигиены и памперсы должны быть не с истекшим сроком годности. Нижнее белье может быть принято только если оно новое. Вещи будут переданы семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

26 июня мобильный пункт приема одежды будет организован с 18:00 на ул. Мелентьевой у ТЦ "Главный" и 27 июня - на Ключевой ул. У ТЦ "Десяточка". Пункты приема будут работать до 20:00.

Почему организаторы будут работать только 2 часа в сутки, остается загадкой, особенно если учесть, что это не самое удобное время для людей, которые в этот момент возвращаются с работы.





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