В центре Мурманска хотят организовать платную стоянку

Эта информация вызывает бурю возмущений у местных жителей, которые считают, что в городе много более важных проблем, требующих решения, а власти занимаются поиском новых способов пополнить свою казну за счет населения.



В Мурманске есть план расположения парковок, но ранее никто не говорил о том, что стоянка на них будет платной. Горожане задаются вопросом места нахождения платных стоянок, тарифами, а также получателем денежных средств. В последнее время власти озабочены только созданием платных услуг, но бесплатные также должны быть, поскольку не каждому по карману платить каждый день за стоянку.



Территория, предназначенная под парковку в центре столицы Заполярья, большая, и это может привести к тому, что часть местных жителей не сможет выезжать в центр.

Глава города А. Чибис по поводу парковок пока молчит, делая акцент на строгом контроле за процессом ремонта дорог. В частности, он требует обеспечить в надлежащий контроль за работой подрядчика Минтрансу и лично замгубернатора О. Кузнецовой.