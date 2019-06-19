Праздник национальных культур "Живи, традиция" прошел в НАО
Ежегодный праздник приурочили в этом году к 25-летию Этнокультурного центра.
Мероприятие проходило во Дворце культуры "Арктика" в Нарьян-Маре. На каждом этаже были отдельные тематические площадки, а всего работу вели 20 творческих локаций. Желающие могли попробовать себя в промыслах и играх, поучаствовать в викторинах, оценить на вкус национальные блюда, познакомиться с элементами быта разных народов России, в том числе населяющих Ненецкий округ.
На главной сцене зрители увидели шоу-программу, в которой приняли участие творческие коллективы, состоялись конкурсы на силу и интеллект, знание пословиц, а также на самую длинную бороду (для мужчин) и косу (для женщин). В течение мероприятия 2 раза выступил ненецкий самодеятельный театр "Илебц".
Напомним, что праздник "Живи, традиция!" устраивает каждый год Этнокультурный центр для укрепления межнациональных связей, развития патриотизма, воспитания в молодежи уважения к культуре народов России. Традиционно в таких мероприятиях участвуют члены землячеств, национальных объединений, диаспор, представленных в Ненецком округе.
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