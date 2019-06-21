Семейный социальный контракт появится в Коми
На заседании Госсовета РК рассмотрели социально значимые вопросы, в том числе закон о бюджета республики за 2018 г. Министр финансов РК Г. Рубцова сообщила, что доход составил 83,9 млрд руб., расход – 73,6 млрд руб., профицит - 10,2 млрд руб.
Рост доходов связан с увеличением неналоговых и налоговых поступлений, в том числе налога на имущество организаций и прибыль. Расходная часть на 6 млрд руб. выросла за счет роста зарплаты бюджетников, субвенций муниципалитетам, увеличения мер соцподдержки населения. Благодаря росту доходов удалось снизить госдолг, который был 28,4 млрд руб. (38% бюджета Коми).
Профицит будет использоваться для расчета по госдолгу. Своевременные выплата по госдолгу позволили получить самостоятельность в вопросах назначения мер соцподдержки. Ранее эти вопросы приходилось решать с согласования федерации.
Коми стал пилотным регионом по внедрению семейного соцконтракта. Тестовыми районами станут Корткеросский и Сосногорский. Новый вид соцподдержки могут получить благополучные малоимущие семьи с глубиной бедности 3770 руб. Именно такой суммы не хватает каждому члену семьи, чтобы выйти из категории малоимущих всей семье.
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