18 детсадов Коми попали в тысячу лучших в России
Среди 1 тыс. лучших организаций дошкольного образования России оказалось 6 сыктывкарских детских садов, 4 интинских, 2 воркутинских, по одному из Усинска, Ижмы, Ухты, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Сыктыдвинского районов.
Смотр "Образцовый детский сад" провело Управление целевых программ по развитию дошкольного образования. В конкурсе принимали участие детсады и учреждения, осуществляющие присмотр и уход за дошкольниками. При рассмотрении участников брались во внимание показатели, результаты работы в укреплении здоровья, интеллектуального развития, процесс приобщения к общечеловеческим ценностям, развитие социально-личностных качеств, познавательных, творческих способностей, развитие художественного и эстетического восприятия.
Церемония награждения лучших 18 детсадов Коми состоится 26 июня в Сыктывкаре, а наградами представителям учреждений станут сертификаты на получение продукта "Инновационная среда системы дошкольного образования" и грамоты.
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