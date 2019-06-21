18 детсадов Коми попали в тысячу лучших в России

Республика Коми >> Общество >> 21.06.2019

Среди 1 тыс. лучших организаций дошкольного образования России оказалось 6 сыктывкарских детских садов, 4 интинских, 2 воркутинских, по одному из Усинска, Ижмы, Ухты, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Сыктыдвинского районов.

Смотр "Образцовый детский сад" провело Управление целевых программ по развитию дошкольного образования. В конкурсе принимали участие детсады и учреждения, осуществляющие присмотр и уход за дошкольниками. При рассмотрении участников брались во внимание показатели, результаты работы в укреплении здоровья, интеллектуального развития, процесс приобщения к общечеловеческим ценностям, развитие социально-личностных качеств, познавательных, творческих способностей, развитие художественного и эстетического восприятия.

Церемония награждения лучших 18 детсадов Коми состоится 26 июня в Сыктывкаре, а наградами представителям учреждений станут сертификаты на получение продукта "Инновационная среда системы дошкольного образования" и грамоты.





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