Архитекторы Петрозаводска раскритиковали проект "Карелия-Арены"

Республика Карелия >> Общество >> 22.06.2019

Проект спорткомплекса "Карелия-Арена" был представлен на заседании Градостроительного совета. Архитекторы высказали свои замечания, поскольку, на их взгляд, в нем много неучтенных моментов. Например, для объекта такого размера запланирована слишком маленькая парковка на 87 машин при вместимости арены 2,8 тыс. человек, гардероб не понятно почему находится на втором этаже, а вход для людей с ограниченными возможностями находится на задворках.

Проектировали комплекс представители московской компании "Магнум Дизайн". Представители проектировщика считают, что парковка соответствует нормативам, но такое объяснение не устроило градостроительный совет. Архитектор А. Ким сомневается, что конструкция спроектированного зала даст хорошую акустику, а это важно, так как объект строится не только для проведения спортивных событий, но и концертов. Московские специалисты заверили, что акустический расчет сделан.

Градосовету не понравилось отсутствие входной зоны на 1-м этаже. Гости должны подниматься по уличной лестнице на второй этаж. Проектировщики так попробовали развести потоки спортсменов от зрителей. Возмущение высказал и вход для инвалидов-колясочников, который члены совета почитали не корректным.

Разработчики проекта приняли замечания к сведению. "Магнум Дизайн" вводит проект в стадию экспертизы, но в нынешнем виде это делать нельзя. Изначально строительные работы "Карелия-Арены" должны были начать в прошлом году, но все сроки по сдачи объекта к 100-летию республики правительство Карелии признало сорванными.





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