На территории мурманского порта расцвели первые цветы
В Мурманске на улицах появились первые тюльпаны, фиалки и примулы. Они высажены в рамках программы озеленения портовой территории и прилегающих к ней территорий.
Виолы и маргаритки украсили клумбы скверов портовиков, Морского вокзала, расцвели у доски почета предприятия. Помимо большой партии виол у здания локальных очистных сооружений также планируется масштабная высадка. Портовики готовят большую площадь для цветов, избавляясь от сорняков и камней, засеивая газон.
Всего за лето КСБО своими силами высадит 2 тыс. декоративных растений. Портовики купили рассаду у Полярной станции Всероссийского института растениеводства им. Вавилова (Апатиты), выращенную по спецтехнологии без теплиц для условий Кольского Заполярья. В июле ожидается высадка голубой ели, венгерской сирени. Помимо эстетической функции растения являются живой изгородью, препятствующей ветровой эрозии с промплощадок предприятия. Но горожане привыкли воспринимать цветы исключительно как радость для глаз, поскольку в Мурманске период цветения гораздо меньше, чем на большей территории страны.
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