Несколько брошенных объектов за 5,8 млн руб. будут снесены в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 25.06.2019

В Ненецком округе взялись за расчистку территории у поселка Варандей. Здесь нужно убрать несколько объектов так называемого "накопленного вреда", которые медленно наносят ущерб окружающей среде поселка.

Работу по расчистке территории от нескольких крупных объектов власти оценили в 5,8 млн руб. В результате проведенного тендера, заказчиком которого выступило управлении госзаказа округа, победителем стал индивидуальный предприниматель, с которым заключили контракт на выполнение работ. Деньги выделил бюджета НАО по госпрограмме "Охрана окружающей среды, использование и воспроизводство природных ресурсов".

Департамент природных ресурсов НАО сообщил, что контракт вступит в действие с июля. Объектами металлического лома, которые предстоит убрать, будут брошенные суда. Их нужно а аккуратно, без нанесения вреда окружающей среде, вывезти до конца ноября.

Целью работ является снижение воздействия на окружающую среду, предотвращение выноса в водоемы загрязняющих веществ, улучшение экоситуации на территории НАО.





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