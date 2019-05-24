Акция "Горсть земли" прошла в Ненецком округе

В День памяти на Безымянном кладбище почтили память павших в годы ВОв. Участниками акции стали потомки павших солдат, представители органов власти НАО, Заполярного района, городской мэрии Нарьян-Мара, военкомата округа, патриотических организаций и движений региона.

Во время митинга вспоминали трагические события первых дней войны, после чего поместили в солдатский кисет горсть земли с захоронения солдат. После минуты молчания прошло возложение венков и цветов к могилам погибших.



Напомним, что "Горсть земли" – мероприятие всероссийского значения. Оно прошло во всех городах страны, и теперь горсть с каждого региона, в том числе и горсть ненецкой земли, будут переданы в Москву, где их поместят внутрь гильзы артиллерийского снаряда, которую установят в историко-мемориальном комплексе храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот" вместе с гильзами со всех регионов России. Возведут храм полностью в следующем году, к 75-летию Победы в ВОв.



Организатор акции в Ненецком округе - военный комиссариат НАО.