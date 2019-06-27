"Лежачие полицейские" появились в Петрозаводске
Администрация Петрозаводска сообщила, что на набережной Варкауса (пересечение с ул. Московской) уложена искусственная дорожная неровность, которую в народе принято назвать "лежачим полицейским".
Она находится на двух сторонах от пешеходного перехода. Именно здесь в последнее время случилось несколько ДТП с участием несовершеннолетних. В ближайшее время скорость на отрезке набережной Варкауса придется ограничить до 20 км/ч, а соответствующий дорожный знак будет установлен в ближайшие дни.
Власти города также планируют оснастить переход светофором, а кнопкой смены цвета может воспользоваться любой пешеход по мере необходимости.
Также в целях безопасности движения будут установлены несколько дорожных знаков "Движение запрещено" и "Дети" на территории 15, 20, 14, 23 микрорайонов у школ. "Лежачие полицейские" с дорожными знаками "Дети" установят на проездах у 10 корпусов. На отрезке между корпусами 2011 и 2012 смонтируют дорожные знаки "Пешеходная дорожка", при въезде к двум корпусам у школы №2045 на ул. Д. Разумовского установят знаки "Движение запрещено".
Все работы должны быть выполнены до конца лета.
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