В Сыктывкаре появился новый арт-объект

В столице Коми открыли арт-объект "Я люблю Сыктывкар". Этот проект был инициирован горожанами. Его решили установить на площадке у Центрального бассейна.



Конструкция сделана в виде круга с изображением главных достопримечательностей и знаковых для города мест. Автором композиции стала А. Габова. Конструкция вращается и подсвечивается, поэтому независимо от погоды о времени суток, можно рассмотреть все детали.



В мэрии города решили установить объект, который бы выразил любовь горожан к своей родине. Конкурс на идею объекта, призванного признаться в любви городу, проходил в конце прошлого года. На него подали заявки 40 участников, среди которых были юридические и частные лица (рекламные агентства, газеты, журналы, художники, архитекторы, дизайнеры, студенты профессионального образования всех уровней). Работы рассмотрело профессиональное жюри из сотрудников управления культуры, депутатов, главного архитектора столицы Коми В. Рунга. После онлайн-голосования среди горожан лучшей была выбрана работа студентки СГУ А. Габовой. Ее проект стал наиболее интересным как горожанам, так и туристам.



