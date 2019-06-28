В Сыктывкаре появился новый арт-объект

Республика Коми >> Общество >> 28.06.2019

В столице Коми открыли арт-объект "Я люблю Сыктывкар". Этот проект был инициирован горожанами. Его решили установить на площадке у Центрального бассейна.

Конструкция сделана в виде круга с изображением главных достопримечательностей и знаковых для города мест. Автором композиции стала А. Габова. Конструкция вращается и подсвечивается, поэтому независимо от погоды о времени суток, можно рассмотреть все детали.

В мэрии города решили установить объект, который бы выразил любовь горожан к своей родине. Конкурс на идею объекта, призванного признаться в любви городу, проходил в конце прошлого года. На него подали заявки 40 участников, среди которых были юридические и частные лица (рекламные агентства, газеты, журналы, художники, архитекторы, дизайнеры, студенты профессионального образования всех уровней). Работы рассмотрело профессиональное жюри из сотрудников управления культуры, депутатов, главного архитектора столицы Коми В. Рунга. После онлайн-голосования среди горожан лучшей была выбрана работа студентки СГУ А. Габовой. Ее проект стал наиболее интересным как горожанам, так и туристам.





Рекомендуем по теме:

Памятник вологодскому маслу установят на Соборной горке в Вологде

Необычный памятник женскому гардеробу в Сыктывкаре

"Бываловская деревенька" стала новой фотозоной Вологды

В Коми после реставрации открылся мост Сыктывкар-Эжва

II Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет в Мончегорске

В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря


1,6 млрд руб. получит нацпроект "Здравоохранение" в Коми

На сыктывкарской "Велоночи" разыграют 5 велосипедов

На поддержку фермерства Ненецкий округ получит 23,85 млн руб.

Прокуратура запретила массово собираться на пл. Ленина в Архангельске

Концепции развития городских пространств разработают для каждого города Мурманской области

Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

Почему не стоит делать ставки на любимую команду
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета