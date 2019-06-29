В Североморске открылась выставка вооружения и военной техники

В рамках военно-технического форума "Армия-2019" в Военно-патриотическом парке Севфлота "Патриот" открылась выставка вооружения и военной техники ВС РФ. Мероприятия также пройдут Сафоново, Кильдинстрое и Спутнике.



Несмотря на то, что международное мероприятие дислоцируется в Москве, его эхо дошло до Мурманской области. 28 июня открылась выставка военной техники в Североморске, и имеющие пропуск в ЗАТО могут увидеть 13 кораблей, 126 образцов вооружения, техники. На причале выставлена водолазная техника, спасательное оборудование для моря. Его можно посмотреть и испытать. На Приморской площади развернуты выставки исторической и современной бронетехники, беспилотной авиации, полевая кухня и пункт набора на контрактную военную службу.



Сегодня на полигоне в Спутнике прошел показ возможностей бронетранспортеров БТР-82А, показательные выступления по рукопашному бою, выставка новой военной техники.



Завтра в Кильдинстрое пройдут: выставка современной военной техники, концерт творческих коллективов Севфлота и Мурманска, показательные выступления бойцов-рукопашников сухопутных и береговых войск, спортивные состязания.