В Архангельске запретили гулять с собаками в центре города

Архангельская область >> Общество >> 30.06.2019

Недавно в центре столицы Поморья стали появляться таблички "Выгул собак воспрещен". На каждом газоне, где есть зеленая трава, есть такие таблички. Выгуливать четвероногих друзей запретили, но давно обещанные контейнеры для собачьих фекалий с прилагающимися к ним пакетиками, как это принято в цивилизованных странах, установить "забыли".

По поводу выгула собак дебаты разгораются. Собачники считают, что их права ограничили, а противники говорят, что власти поступили правильно, поскольку фекалии собак валяются везде, портя внешний облик города. С другой стороны, на улицах полно мусора, который люди не считают нужным выбрасывать в урны, но это почему-то их не беспокоит.

Мэрия уже поспешила снять с себя ответственность за появление запрещающих табличек, уточняя, что не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, это инициатива коммунальщиков. Своим заявлением мэрия также попыталась отстраниться от проблемы и от того, что обещанные площадки для выгула собак со всеми прилагающимися к ним приспособлениями, до сих пор не установлены.





Рекомендуем по теме:

Прокуратура запретила массово собираться на пл. Ленина в Архангельске

Мэрия Сыктывкара потратила 4 млн руб. на жилье для нуждающихся

Сотне собак из приюта Воркуты грозит смерть от жажды

В столице Ненецкого округа построят зоогостиницу

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Зоозащитники Петрозаводска вышли на митинг против передвижных зоопарков, цирка, дельфинариев


Почему не стоит делать ставки на любимую команду

Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

В НАО из школ к месту проживания родителей доставлено 225 учеников

В НАО стартовали "культурные каникулы"

Ставки на теннис. На примере “Ролан Гаррос”

Попробовать Север на вкус можно будет в Териберке

В Мурманске на Гвардейской улице планируют построить стадион
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета