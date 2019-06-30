В Архангельске запретили гулять с собаками в центре города

Недавно в центре столицы Поморья стали появляться таблички "Выгул собак воспрещен". На каждом газоне, где есть зеленая трава, есть такие таблички. Выгуливать четвероногих друзей запретили, но давно обещанные контейнеры для собачьих фекалий с прилагающимися к ним пакетиками, как это принято в цивилизованных странах, установить "забыли".



По поводу выгула собак дебаты разгораются. Собачники считают, что их права ограничили, а противники говорят, что власти поступили правильно, поскольку фекалии собак валяются везде, портя внешний облик города. С другой стороны, на улицах полно мусора, который люди не считают нужным выбрасывать в урны, но это почему-то их не беспокоит.



Мэрия уже поспешила снять с себя ответственность за появление запрещающих табличек, уточняя, что не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, это инициатива коммунальщиков. Своим заявлением мэрия также попыталась отстраниться от проблемы и от того, что обещанные площадки для выгула собак со всеми прилагающимися к ним приспособлениями, до сих пор не установлены.