В столице НАО завершился отопительный сезон

Когда большинство городов России изнывает от жары, в Нарьян-Маре продолжается отопительный сезон. Подача тепла в организации и дома города закончилась только в конце июня, о чем подписал соответствующий документ мэр города.



Согласно закону, сезон "холодных батарей" может начаться, если температура воздуха будет не ниже +8 градусов 5 дней. Такой период в столице НАО наступил. Теперь коммунальные службы приступят к подготовке к следующему отопительному сезону. Нарьян-Марское МУ ПОК сообщило, что работы уже стартовали, и за июль-август предприятие проведет ремонт котельных, теплотрасс, сетей водоотведения.



В прошлом году отопительный сезон закончился немного раньше - 19 июня, а снова затопили тоже летом - 27 августа. По плану подготовки объектов ЖКХ и соцсферы к работе в отопительный период 2019/2020 гг., подачу тепла должны обеспечить к концу лета.



Напомним, что лето в округе холодное, а теплое время года длится всего пару месяцев, за которые людям редко удается надеть одежду с короткими рукавами.