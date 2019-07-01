Вологда отметила 872-ой день рождения

День города праздновали на Кремлевской площади, где развернулся ретропраздник в стиле 50-70-х гг. и на площади Революции, где проходил гастрофестиваль "Вологда со вкусом". На первой площадке гости могли окунуться в атмосферу строительства столицы Вологодчины, на второй – вкусно поесть на первом гастрономическом фестивале.



Гастрофестиваль открыл костюмированный парад, который возглавил рыжий кот Компот. 270 работников заведений общепита, облаченных в костюмы "Настоящего Вологодского продукта", проследовали от Каменного моста в площади Революции.



На открытии фестиваля побывали губернатор О. Кувшинников и мэр города С. Воропанов.



На главной сцене проводили интерактивные мастер-классы шеф-повара, в онлайн режиме все это транслировалось на экран, а зрители могли наблюдать процесс из всех уголков площади. Ресторанный дворик предлагал попробовать блюда от шеф-поваров ресторанов Вологды, а на ярмарке продавали натуральные вологодские сыры, сладости, мед, овощи, консервы, мясную продукцию. Вологжане устанавливали рекорды в поедании на время бургеров, пельменей и роллов.