Около 300 организаций и предприятий Петрозаводска нуждаются в кадрах

Республика Карелия >> Общество >> 04.07.2019

Статистика потребности в кадрах гласит, что из 551 организации города больше половины имеют вакансии.

Управление труда с целью формирования прогноза потребности в кадрах для экономики и соцсферы Карелии на 2020-2024 гг. провело опрос руководителей организации. В нем приняли участие более 550 компаний (35,4% всех организаций). 285 из них нуждаются в сотрудниках. Самыми востребованными были названы профессии: врач, машинист котельной, токарь, продавец, воспитатель, инженер, воитель, слесарь, электросварщик, учитель, медсестра, плотник и охранник.

Дополнительная профподготовка в 2020 г. понадобится 3204 специалистам. Больше 51% предприятий и организаций Петрозаводска в следующем году будут нуждаться в допкадрах.

Почему при наличии вакансий люди на них не спешат откликаться? Чаще всего это неудобный график работы, низкая зарплата, отсутствие соцпакета и возможности ходить в отпуск, когда захочется, а не когда даст разрешение начальство. Сейчас на вакансии откликаются только те, кому срочно нужна работа, и все остальное отходит на второй план.





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