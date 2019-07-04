Новый дата-центр появится на территории завода "Русала"

Республика Карелия >> Общество >> 04.07.2019

Дата-центр со 100 сотрудниками откроется на территории завода "Русала", где ранее находился Надвоицкий алюминиевый завод.

В Сегежском районе начали строительство высокотехнологичного центра "DCLab Карелия". Работами занимается "ДИСИЛЭБ", которая выделила на проект 8 млрд руб. Власти региона и компания подписали соответствующее соглашение.

Дата-центр расположится на 6 га земли и будет открыт к концу 2020 г. Центр управления будет в Петрозаводске, а само управление будут осуществлять специалисты ПГУ. Строительство с закупкой оборудования обойдутся в приличную сумму, но министр экономразвития Карелии П. Буренков отметил, что 8 млрд руб. – это только 25% предполагаемых вложений. Он назвал одной из причин принятого решения в пользу проекта льготы для резидентов ТОСЭР "Надвоицы". Также плюсами является хорошая логистика и климатические условия. Льготные преференции ТОСЭР традиционно привлекают резидентов. Дата-центр также станет частью особой экономической зоны.





Рекомендуем по теме:

На ОТЗ приступили к строительству предприятия по производству лесозаготовительной техники

В Карелии откроют центр гемодиализа

Работников Надвоицкого завода сокращать не будут

Первый в Архангельске перинатальный центр начнет работу в марте

Индустриальный парк Череповца откроет 7 производств

В минэкономразвития ожидают поступления заявки от Онеги на создание ТОСЭР


Ставки на теннис. На примере “Ролан Гаррос”

Попробовать Север на вкус можно будет в Териберке

В Мурманске на Гвардейской улице планируют построить стадион

Открытый форум прокуратуры Ненецкого округа пройдет 10 июня

В НАО объединили два музея

М. Боярский приехал в Вологду

"Лукойл" примет участие в реализации нацпроектов на территории Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета