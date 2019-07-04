Новый дата-центр появится на территории завода "Русала"

Дата-центр со 100 сотрудниками откроется на территории завода "Русала", где ранее находился Надвоицкий алюминиевый завод.



В Сегежском районе начали строительство высокотехнологичного центра "DCLab Карелия". Работами занимается "ДИСИЛЭБ", которая выделила на проект 8 млрд руб. Власти региона и компания подписали соответствующее соглашение.



Дата-центр расположится на 6 га земли и будет открыт к концу 2020 г. Центр управления будет в Петрозаводске, а само управление будут осуществлять специалисты ПГУ. Строительство с закупкой оборудования обойдутся в приличную сумму, но министр экономразвития Карелии П. Буренков отметил, что 8 млрд руб. – это только 25% предполагаемых вложений. Он назвал одной из причин принятого решения в пользу проекта льготы для резидентов ТОСЭР "Надвоицы". Также плюсами является хорошая логистика и климатические условия. Льготные преференции ТОСЭР традиционно привлекают резидентов. Дата-центр также станет частью особой экономической зоны.