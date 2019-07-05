Комиссия Госдумы провела заседание на ледоколе "Ленин" в Мурманске

Темой заседания стало правовое обеспечение развития организаций оборонно-промышленного комплекса. Депутаты обсудили взаимодействие крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а в Мурманской таких много (судоремонтные, нефтегазовые, энергетические компании).



Сейчас, когда инвестиционные решения принимаются быстро, в том числе по крупным проектам освоения Арктики, они играют важную роль для страны. Мурманская область стала площадкой для реализации новых проектов, создания новых отраслей, к примеру, строительство морских сооружений.



Центр строительства морсооружений в Белокаменке - пример реализации в регионе крупных федеральных проектов. Здесь будут создавать элементы конструкций, из которых соберут модули плавучего завода для сжижения газа. Количество промпредприятий, важность региона для России стали причиной проведения выездного заседания комиссии в Мурманске.



Задачей комиссии является разработка предложения для внесения изменений в закон. Одно из таких - ограничение прохода по Севморпути судам импортной постройки, что стимулирует загрузку российских верфей.

