200 байкеров приедут в Териберку на мотослет "Мотобухта –2019"

В слете примут участие несколько сотен мотоциклистов России. За свою историю это мероприятие часто меняло место дислокации. В этот раз мотослет пройдет в Териберке, чтобы гости смогли познакомиться с многообразием природы Заполярья.



Мероприятие стартует сегодня и завершится 7 июля. Это будет 10-ая юбилейная "Мотобухта", которая пройдет при поддержке Мурманского отделения РГО (Русского географического общества).



Слет проводится с 2010 г. Это самый северный сбор путешественников-мотоциклистов. Уникальность мероприятия обусловлена географическими особенностями проведения, хотя о целях никто старается не забывать. Слет открывает гостям возможности внутреннего туризма, способствует укреплению межрегиональных связей между российскими сообществами путешественников.

Для мотоциклистов "Мотобухта" – экзамен поскольку приходится преодолеть суровый и длинный маршрут, требующий спецподготовки, знаний, навыков.



На мотослете люди делятся опытом подготовки интересных маршрутов, что способствует повышению культуры мототуризма, популяризации такого отдыха как здорового, безаварийному вождению.