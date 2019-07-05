200 байкеров приедут в Териберку на мотослет "Мотобухта –2019"

Мурманская область >> Общество >> 05.07.2019

В слете примут участие несколько сотен мотоциклистов России. За свою историю это мероприятие часто меняло место дислокации. В этот раз мотослет пройдет в Териберке, чтобы гости смогли познакомиться с многообразием природы Заполярья.

Мероприятие стартует сегодня и завершится 7 июля. Это будет 10-ая юбилейная "Мотобухта", которая пройдет при поддержке Мурманского отделения РГО (Русского географического общества).

Слет проводится с 2010 г. Это самый северный сбор путешественников-мотоциклистов. Уникальность мероприятия обусловлена географическими особенностями проведения, хотя о целях никто старается не забывать. Слет открывает гостям возможности внутреннего туризма, способствует укреплению межрегиональных связей между российскими сообществами путешественников.
Для мотоциклистов "Мотобухта" – экзамен поскольку приходится преодолеть суровый и длинный маршрут, требующий спецподготовки, знаний, навыков.

На мотослете люди делятся опытом подготовки интересных маршрутов, что способствует повышению культуры мототуризма, популяризации такого отдыха как здорового, безаварийному вождению.





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