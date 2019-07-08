"Портал национальных литератур" пополнился произведениями на ненецком языке

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.07.2019

В интернете начал работу сайт, объединивший литературу на 59 языках. Ненецкий представлен стихом "Снег" Л. Валей.

"Портал национальных литератур" - редкий по содержанию проект, который направлен на поддержку, развитие и сохранение литературы народов России. Здесь собраны поэзия, проза, детская литература. Разработчики сделали на сайте уникальный шрифт, поддерживающий все языки и дающий возможность автоматический перевести любое произведение на русский.

Сейчас ресурс содержит одно произведение на ненецком языке Л. Валей. Она родилась в тундре, работала воспитателем, радиожурналистом, написала 5 художественных книг с прозой и стихами, методические пособия для литературного творчества.

На сайте  произведения можно искать по жанрам, языкам, авторам, интерактивной карте регионов. Помимо чтения, портал дает возможность познакомиться с биографией авторов и историей письменности народов, следить за новостями национальных литератур –  ярмарками, фестивалями, образовательными мероприятиями.

До конца года на портале разместят 3 тыс. единиц контента,  в том числе 1,8 тыс. оригинальных произведений.





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