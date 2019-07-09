В Мурманск приплывет научное судно "Профессор Леванидов"

100 дней предстоит провести ученым в море в рамках трансарктической экспедиции. Впервые они исследуют сразу все моря российского Севера.



"Профессор Леванидов" готовится к выходу из Владивостока в Анадырь, а позже по Северному морскому пути в Мурманск. Будет пройдено 13 тыс. км.



По навигационным условиям самым сложным будет проход в лаптевских проливах, где лед часто оказывается непроходимым. Если проливы не будут очищены, судно будет вести ледокол.



Ранее "Профессор Леванидов" в Арктике не был, но всемирное потепление такую возможность открывает, поскольку льды постепенно тают, а вода теплеет. Регион становится перспективным для добычи биоресурсов, и задача специалистов - изучить фауну, понять, что здесь можно вылавливать, в каких количествах.



Рейс охватит моря и два региона, через которые идет миграция рыб. Результатом экспедиции будет комплексное представление о российских северных водах, поскольку ранее такое исследование не проводилось.



К Мурманску судно дойдет к 30 сентября, а результат исследований оформят к концу 2019 г.