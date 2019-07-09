В Мурманск приплывет научное судно "Профессор Леванидов"
100 дней предстоит провести ученым в море в рамках трансарктической экспедиции. Впервые они исследуют сразу все моря российского Севера.
"Профессор Леванидов" готовится к выходу из Владивостока в Анадырь, а позже по Северному морскому пути в Мурманск. Будет пройдено 13 тыс. км.
По навигационным условиям самым сложным будет проход в лаптевских проливах, где лед часто оказывается непроходимым. Если проливы не будут очищены, судно будет вести ледокол.
Ранее "Профессор Леванидов" в Арктике не был, но всемирное потепление такую возможность открывает, поскольку льды постепенно тают, а вода теплеет. Регион становится перспективным для добычи биоресурсов, и задача специалистов - изучить фауну, понять, что здесь можно вылавливать, в каких количествах.
Рейс охватит моря и два региона, через которые идет миграция рыб. Результатом экспедиции будет комплексное представление о российских северных водах, поскольку ранее такое исследование не проводилось.
К Мурманску судно дойдет к 30 сентября, а результат исследований оформят к концу 2019 г.
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