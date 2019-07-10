В Вологодском районе благоустроили источник Смоленской иконы Божией матери

Вологодская область >> Общество >> 10.07.2019

Молодежь взялась за благоустройство родников. Первым стал источник Смоленской иконы Божией матери, у которого активисты убрали мусор, установили скамейки.

Этот родник - популярное место у жителей Вологодской области. Рядом с ним глава района С. Жестянников вместе с волонтерами выкосил траву, установил скамейки, убрал мусор, отремонтировал мостки. Среди добровольцев были молодежные парламентарии района, области, учителя, лидеры профсоюзов, сотрудники администрации Вологодского и Новленского районов.

Благоустройством родников актив занимается с 2015 г. Здесь стараются поддерживать порядок, периодически делают косметический ремонт, на заброшенных территориях  все благоустраивают  с нуля.

Команда района проделала большую работу, а места, где трудились, стали самыми посещаемыми. Там стало гораздо приятнее находиться. Людей просят поддерживать чистоту, созданную волонтерами, уважать чужой труд, поскольку сюда приходят ради отдыха семьями.

Напомним, что благоустраивать в регионе планируют все родники.





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