В Вологодском районе благоустроили источник Смоленской иконы Божией матери
Молодежь взялась за благоустройство родников. Первым стал источник Смоленской иконы Божией матери, у которого активисты убрали мусор, установили скамейки.
Этот родник - популярное место у жителей Вологодской области. Рядом с ним глава района С. Жестянников вместе с волонтерами выкосил траву, установил скамейки, убрал мусор, отремонтировал мостки. Среди добровольцев были молодежные парламентарии района, области, учителя, лидеры профсоюзов, сотрудники администрации Вологодского и Новленского районов.
Благоустройством родников актив занимается с 2015 г. Здесь стараются поддерживать порядок, периодически делают косметический ремонт, на заброшенных территориях все благоустраивают с нуля.
Команда района проделала большую работу, а места, где трудились, стали самыми посещаемыми. Там стало гораздо приятнее находиться. Людей просят поддерживать чистоту, созданную волонтерами, уважать чужой труд, поскольку сюда приходят ради отдыха семьями.
Напомним, что благоустраивать в регионе планируют все родники.
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